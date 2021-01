Crisi di governo, standing ovation per Liliana Segre. L’aula saluta la senatrice a vita con un lungo applauso – Il video (Di martedì 19 gennaio 2021) L’aveva promesso e così è stato, nonostante il viaggio le sia stato sconsigliato dai medici per rischi legati alla pandemia di Coronavirus. La senatrice a vita Liliana Segre contava «di riprendere le trasferte a Roma solo una volta vaccinata», ma dinanzi alla Crisi di governo «del tutto incomprensibile» ai suoi occhi, la senatrice a vita ha sentito «un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile» tant’è che si è presentata in Senato per partecipare al voto di fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. La senatrice è stata accolta da un lunghissimo applauso da parte dell’intero emiciclo nelL’aula di Palazzo Madama, nonché da tutti i membri del ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) L’aveva promesso e così è stato, nonostante il viaggio le sia stato sconsigliato dai medici per rischi legati alla pandemia di Coronavirus. Lacontava «di riprendere le trasferte a Roma solo una volta vaccinata», ma dinanzi alladi«del tutto incomprensibile» ai suoi occhi, laha sentito «un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile» tant’è che si è presentata in Senato per partecipare al voto di fiducia all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Laè stata accolta da un lunghissimoda parte dell’intero emiciclo neldi Palazzo Madama, nonché da tutti i membri del ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - spighissimo : RT @rubio_chef: Crisi di governo, Conte: “Serve politica per cittadini o rischio rabbia'. Momento, momento momento. Quindi ci stai dicendo… - AntScibilia : @bb91687509 Prima ricattato da Renzi sino alla crisi. In tutta onestà lei pensa che Renzi ha fatto cadere il govern… -