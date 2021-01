Crisi di Governo: sorpresa Forza Italia, senatori Causin e Rossi votano ‘sì’. Tajani li fa fuori (Di martedì 19 gennaio 2021) I senatori Andrea Causin e Maria Teresa Rossi hanno votato ‘sì’ alla fiducia al Senato al Governo Conte. Trattasi di un voto a sorpresa in quanto i senatori di Forza Italia abbiano dato fiducia in dissenso alla linea del proprio gruppo. “Ho riscontrato nell’intervento del Presidente Conte la volonta’ forte di apertura di una nuova stagione politica e di ripensare, in modo più incisivo ed efficace l’azione del Governo soprattutto per il contrasto alla pandemia” ha spiegato il senatore Causin. Pronta la reazione di Antonio Tajani: “Sono fuori dal partito: votare con il Governo in questo caso non è una questione di coscienza“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) IAndreae Maria Teresahanno votatoalla fiducia al Senato alConte. Trattasi di un voto ain quanto idiabbiano dato fiducia in dissenso alla linea del proprio gruppo. “Ho riscontrato nell’intervento del Presidente Conte la volonta’ forte di apertura di una nuova stagione politica e di ripensare, in modo più incisivo ed efficace l’azione delsoprattutto per il contrasto alla pandemia” ha spiegato il senatore. Pronta la reazione di Antonio: “Sonodal partito: votare con ilin questo caso non è una questione di coscienza“. SportFace.

