Crisi di Governo, sì del Senato alla fiducia. Bagarre finale (Di martedì 19 gennaio 2021) La maggioranza c’è. Non assoluta come quella alla Camera, ma anche al Senato il governo Conte resiste. Sono 156 i voti a favore con 140 contrati e 16 astenuti. La soglia per la maggioranza era a 149. Il tutto dopo una giornata di interventi durissimi e un finale con ricorso “al Var”, la presidente Casellati ha dovuto rivedere il video degli ultimi minuti di votazione per dichiarare ammissibili due voti arrivati in extremis. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) La maggioranza c’è. Non assoluta come quella alla Camera, ma anche al Senato il governo Conte resiste. Sono 156 i voti a favore con 140 contrati e 16 astenuti. La soglia per la maggioranza era a 149. Il tutto dopo una giornata di interventi durissimi e un finale con ricorso “al Var”, la presidente Casellati ha dovuto rivedere il video degli ultimi minuti di votazione per dichiarare ammissibili due voti arrivati in extremis.

