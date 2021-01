Crisi di governo, sì alla fiducia. L’annuncio della presidente Casellati: “Favorevoli 156, contrari 140, 16 astenuti. Senato approva” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Senato ha dato il via libera alla fiducia al premier Giuseppe Conte. La presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo l’incertezza dovuta ai casi dei Senatori Ciampolillo e Nencini, ha annunciato il risultato: “156 Favorevoli, contrari 140 e 16 astenuti. Il Senato approva”. Ecco L’annuncio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha dato il via liberaal premier Giuseppe Conte. La, Maria Elisabetta Alberti, dopo l’incertezza dovuta ai casi deiri Ciampolillo e Nencini, ha annunciato il risultato: “156140 e 16. Il”. Ecco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

