Crisi di Governo | Sandra Lonardo vota Sì e ne ha per tutti | Casini | Renzi e Meloni

'Questo Paese richiede, da chi lo ama, non Crisi di Governo, ma slanci generosi e governabilita', è stremato sanguinante, spaesato. La ruota quadrata non gira più, la forbice tra ricchi e poveri si allarga, c'è paura del futuro. Il sistema avanza a fatica. La classe media balbetta nella insicurezza, il bisogno è più marcato. Mezzo milione di disoccupati in più. Per queste ragioni mi sento responsabile e darò il mio voto al Governo europeista del presidente conte". Lo ha detto la senatrice Alessandrina Lonardo (Gruppo Misto) intervenuta nell'aula del Senato, sottolineando che la sua "responsabilità nulla chiede, nulla pretende". "Un gruppo di parlamentari con il coraggio della responsabilità, lo stesso mostrato da Salvini e Renzi in altri momenti, fa scelte non di avallo alla forma di ...

