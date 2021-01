Crisi di governo | Renzi | «Noi di Italia Viva pronti a tutto | anche a un governo di unità nazionale»

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la lunghissima giornata in Senato, Matteo, il leader di, ha parlato in serata a Porta a Porta. «C'è stato un calcio mercato lunghissimo e alla fine numeri...

Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al governo di andare avanti , per il momento. I no sono 140, ...Un esecutivo più debole rischia di aver ripercussioni anche sulle Comunali 2021. De Maria: "Costruiamo coalizione larga". Bignami: "Manca legittimità per gestire il Recovery Plan" ...