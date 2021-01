Crisi di governo, Renzi ancora contro Conte: “Dimostra di essere attaccato alla poltrona” (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo, Matteo Renzi: “Conte attaccato alla poltrona” Intervenuto alla trasmissione di Rete 4 Quarta repubblica per parlare della Crisi di governo (qui tutte le ultime notizie), il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato che se Conte decide di andare avanti anche senza ottenere la maggioranza assoluta al Senato “Dimostra di essere attaccato alla poltrona”. Per ottenere la maggioranza assoluta al Senato, infatti, il governo dovrebbe incassare almeno 161 voti: un traguardo assai lontano secondo i rumors che vorrebbero l’esecutivo fermo tra i 151 e 157 senatori. “La ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)di, Matteo: “” Intervenutotrasmissione di Rete 4 Quarta repubblica per parlare delladi(qui tutte le ultime notizie), il leader di Italia Viva, Matteo, ha dichiarato che sedecide di andare avanti anche senza ottenere la maggioranza assoluta al Senato “di”. Per ottenere la maggioranza assoluta al Senato, infatti, ildovrebbe incassare almeno 161 voti: un traguardo assai lontano secondo i rumors che vorrebbero l’esecutivo fermo tra i 151 e 157 senatori. “La ...

