Crisi di Governo, Renzi a Conte: "È diventato Presidente del Consiglio senza gavetta" (Di martedì 19 gennaio 2021) "Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia viva. Io non ho perso nulla, ma è l'Italia che sta perdendo il più grande piano di rinascita, un nuovo piano Marshall. Ecco perché le ho chiesto, Presidente, faccia un passo avanti. Capisco che lei è arrivato alla politica da Presidente del Consiglio, senza aver fatto la gavetta. La politica non è spartire le poltrone. In questo momento non è in ballo il destino di Tizio, Caio o Sempronio ma è in ballo il futuro dell'Italia". Questo un passaggio del discorso del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, in risposta all'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato nell'ambito della Crisi di ...

