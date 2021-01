Crisi di governo: oggi sfida decisiva al Senato. La fiducia ci sarà ma quota 161 è lontana (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri alla Camera 321 sì, superata la maggioranza assoluta. Però se Conte avrà numeri risicati a Palazzo Madama, durerà poco Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri alla Camera 321 sì, superata la maggioranza assoluta. Però se Conte avrà numeri risicati a Palazzo Madama, durerà poco

