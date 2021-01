Crisi di governo, Massimo Giannini e Massimo Galli ospiti ad Accordi&Disaccordi mercoledì 20 gennaio alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio (Di martedì 19 gennaio 2021) Torna sul Nove in prima serata ‘Accordi&Disaccordi’, l’appuntamento con l’attualità e l’approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. mercoledì 20 gennaio alle 21.25 i conduttori ospiteranno in diretta Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa e Massimo Galli, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Con loro si discuterà della Crisi di governo, aperta dal leader di Italia viva Matteo Renzi e portata in Parlamento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nonché delle conseguenze del caos politico nella gestione della pandemia di Coronavirus, specie per quanto riguarda il rispetto della tabella di marcia del piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Torna sulin prima serata ‘Accordi&Disaccordi’, l’appuntamento con l’attualità e l’approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi.2021.25 i conduttori ospiteranno in diretta, direttore del quotidiano La Stampa e, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Con loro si discuterà delladi, aperta dal leader di Italia viva Matteo Renzi e portata in Parlamento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nonché delle conseguenze del caos politico nella gestione della pandemia di Coronavirus, specie per quanto riguarda il rispetto della tabella di marcia del piano ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - DomaniGiornale : #Bellanova commenta l'astensione di #ItaliaViva al voto di #fiducia a #Conte in #Senato: «Non volevamo mettere in d… - gabrieppe5stars : RT @fattoquotidiano: VOTO DI FIDUCIA 'Complicato governare con chi continuamente dissemina mine', le parole di Conte al #Senato: https://t… -