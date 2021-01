Crisi di Governo, le parole della Lonardo: “Il paese richiede governabilità” (Di martedì 19 gennaio 2021) Sandra Lonardo nella sua dichiarazione di voto, conferma l’appoggio al Governo Conte, confermando le voci iniziali. Sandra Lonardo (Facebook)Nei giorni scorsi si era molto parlato dell’intervento, nel ruolo di colui che avrebbe fatto muovere parte del gruppo misto a sostegno del Governo Conte, di Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Sandra Lonardo, moglie di Mastella, al Senato con il gruppo misto, si era immaginato potesse a questo punto sostenere Conte, tra le mille voci e critiche da parte dell’opinione pubblica e della politica. Alla fine cosi è stato, come del resto era abbastanza immaginabile. Nel suo intervento, la Lonardo ha parlato di ciò che oggi occorre al nostro paese, della ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Sandranella sua dichiarazione di voto, conferma l’appoggio alConte, confermando le voci iniziali. Sandra(Facebook)Nei giorni scorsi si era molto parlato dell’intervento, nel ruolo di colui che avrebbe fatto muovere parte del gruppo misto a sostegno delConte, di Clemente Mastella, sindaco di Benevento. Sandra, moglie di Mastella, al Senato con il gruppo misto, si era immaginato potesse a questo punto sostenere Conte, tra le mille voci e critiche da parte dell’opinione pubblica epolitica. Alla fine cosi è stato, come del resto era abbastanza immaginabile. Nel suo intervento, laha parlato di ciò che oggi occorre al nostro...

