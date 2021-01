Crisi di governo, la diretta – Il giorno della sfida decisiva al Senato. Il discorso di Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiducia della Camera, oggi per Giuseppe Conte e il suo governo è il primo giorno decisivo: il presidente del Consiglio si presenta a Palazzo Madama, dove i numeri sono molto più stretti. Armandosi di pallottoliere, il presidente del consiglio parte da 152 voti a favore: possono crescere fino a 157/158. Un risultato che non garantisce la maggioranza assoluta ma quella relativa: tanto basta, in ogni caso, per evitare la sfiducia del governo. Le comunicazioni di Conte nell’Aula di Palazzo Madama sono in programma alle ore 9.30. Le posizioni – Nel gruppo Misto di Palazzo Madama ci sono una serie di ex 5 stelle che decideranno solo all’ultimo cosa fare. Tra questi Gregorio De Falco, che in un’intervista al Corriere della sera conferma la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver incassato la fiduciaCamera, oggi per Giuseppee il suoè il primodecisivo: il presidente del Consiglio si presenta a Palazzo Madama, dove i numeri sono molto più stretti. Armandosi di pallottoliere, il presidente del consiglio parte da 152 voti a favore: possono crescere fino a 157/158. Un risultato che non garantisce la maggioranza assoluta ma quella relativa: tanto basta, in ogni caso, per evitare la sfiducia del. Le comunicazioni dinell’Aula di Palazzo Madama sono in programma alle ore 9.30. Le posizioni – Nel gruppo Misto di Palazzo Madama ci sono una serie di ex 5 stelle che decideranno solo all’ultimo cosa fare. Tra questi Gregorio De Falco, che in un’intervista al Corrieresera conferma la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura Il Messaggero DIRETTA Dal Senato l'intervento del premier Conte

ROMA (19 gennaio 2021) - In diretta dall'aula del Senato, l'intervento del premier Giuseppe Conte sulla crisi di Governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO ...

Piazza Affari in rialzo, spread Btp/Bund poco mosso

Borse europee in rialzo come i future di Wall Street non influenzate dalla notizia che la California ha sospeso un lotto del vaccino Moderna contro il Covid-19. Il premier, Conte, in mattinata in Sena ...

