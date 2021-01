Crisi di Governo, la Camera ha votato la fiducia al premier Conte, oggi tocca al Senato: la situazione (Di martedì 19 gennaio 2021) La Camera ha votato la fiducia al premier Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti, ottenendo la maggioranza assoluta. L’esecutivo supera così il primo scoglio, dopo l’abbandono della delegazione di Italia Viva. Domani l’appuntamento decisivo: il voto del Senato. La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, ha votato la fiducia al Governo Conte e ha annunciato di lasciare FI. Le reazioni Per il segretario del Pd, Zingaretti, la “maggioranza assoluta della Camera è un fatto politico molto importante”, mentre Renzi di Italia Viva parla di “maggioranza risicata”. L’ufficio stampa di IV rende noto che tutti i 27 deputati iscritti a Italia Viva alla Camera si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Lahalaalcon 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti, ottenendo la maggioranza assoluta. L’esecutivo supera così il primo scoglio, dopo l’abbandono della delegazione di Italia Viva. Domani l’appuntamento decisivo: il voto del. La deputata di Forza Italia, Renata Polverini, halaale ha annunciato di lasciare FI. Le reazioni Per il segretario del Pd, Zingaretti, la “maggioranza assoluta dellaè un fatto politico molto importante”, mentre Renzi di Italia Viva parla di “maggioranza risicata”. L’ufficio stampa di IV rende noto che tutti i 27 deputati iscritti a Italia Viva allasi sono ...

BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - "Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte" #18gennaio - Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. - Conte avrà la sua maggioranza (forse), l'Italia avrà un governo più debole

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura Il Messaggero Italia, Crisi di governo: la Camera vota la fiducia a Conte con 321 voti favorevoli

La Camera italiana ha dato il via libera alla fiducia al premier italiano Giuseppe Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Il 13 gennaio scorso e’ scoppiata una crisi di governo in It ...

Crisi di governo, ultime news. Oggi per Conte la prova decisiva al Senato. DIRETTA

Peggio ancora, con un governo appeso a due voti. No, no meglio due mesi di rallentamento che due anni di immobilità'. Senza maggioranza assoluta, Conte si dovrebbe dimettere'. Molinari (Lega): giusto ...

