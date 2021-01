Crisi di governo in diretta: gli appuntamenti tv e le modifiche di palinsesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicola Porro, Speciale Quarta Repubblica La conte di Conte. E’ una sfida sul filo dei numeri quella che il premier sta sostenendo in queste ore: le sorti dell’esecutivo guidato dal professore foggiano sono infatti appese a poche decine di voti. Ieri il Presidente del Consiglio ha ottenuto la fiducia alla Camera, oggi invece la chiederà al Senato, dove i consensi sono più incerti e la partita si fa decisiva. Per seguire le varie fasi della Crisi di governo, le principali emittenti hanno modificato i loro palinsesti: ecco gli appuntamenti tv delle prossime ore (e i programmi che eccezionalmente non andranno in onda per lasciare spazio alla politica). Crisi di governo in diretta – Rai Oggi – 19 gennaio - le comunicazioni al Senato del Presidente Conte ed il successivo dibattito ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 gennaio 2021) Nicola Porro, Speciale Quarta Repubblica La conte di Conte. E’ una sfida sul filo dei numeri quella che il premier sta sostenendo in queste ore: le sorti dell’esecutivo guidato dal professore foggiano sono infatti appese a poche decine di voti. Ieri il Presidente del Consiglio ha ottenuto la fiducia alla Camera, oggi invece la chiederà al Senato, dove i consensi sono più incerti e la partita si fa decisiva. Per seguire le varie fasi delladi, le principali emittenti hanno modificato i loro palinsesti: ecco glitv delle prossime ore (e i programmi che eccezionalmente non andranno in onda per lasciare spazio alla politica).diin– Rai Oggi – 19 gennaio - le comunicazioni al Senato del Presidente Conte ed il successivo dibattito ...

