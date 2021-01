Crisi di Governo, il voto di fiducia al Senato in diretta LIVE: la votazione (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi, martedì 19 gennaio 2021, il Governo di Giuseppe Conte sarà chiamato alla prova decisiva al Senato. Ieri il premier ha ottenuto la fiducia alla Camera, il primo passo “ufficiale” per far andare avanti l’esecutivo. Ma al Senato i numeri della maggioranza sono più incerti (qui le ultime notizie di oggi sulla Crisi di Governo). Dopo il discorso del presidente del Consiglio e il dibattito, con l’atteso intervento del Senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, in serata si passerà alla votazione che TPI seguirà LIVE. Ecco il voto in diretta: Notizia in aggiornamento Il voto di ieri alla Camera Il presidente del Consiglio Conte ha incassato ieri la fiducia alla ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) Oggi, martedì 19 gennaio 2021, ildi Giuseppe Conte sarà chiamato alla prova decisiva al. Ieri il premier ha ottenuto laalla Camera, il primo passo “ufficiale” per far andare avanti l’esecutivo. Ma ali numeri della maggioranza sono più incerti (qui le ultime notizie di oggi sulladi). Dopo il discorso del presidente del Consiglio e il dibattito, con l’atteso intervento delre e leader di Italia Viva Matteo Renzi, in serata si passerà allache TPI seguirà. Ecco ilin: Notizia in aggiornamento Ildi ieri alla Camera Il presidente del Consiglio Conte ha incassato ieri laalla ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Tino44588447 : RT @Linkiesta: Uno che non riesce nemmeno a far entrare Clemente Mastella al governo, come può scrivere un Recovery plan che non sia respin… - IBadaracco : La campagna elettorale per le amministrative sarà decisiva. Anche se il Governo dovesse superare questa crisi con… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura Il Messaggero Crisi governo: Conte incassa la fiducia della Camera, oggi il voto al Senato

Dopo aver ottenuto 321 voti a favore, sei voti oltre la maggioranza assoluta, oggi il voto al Senato dove i numeri sono strettissimi.

Il malcontento per i mancati ristori

Riascolta Il malcontento per i mancati ristori di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Dopo aver ottenuto 321 voti a favore, sei voti oltre la maggioranza assoluta, oggi il voto al Senato dove i numeri sono strettissimi.Riascolta Il malcontento per i mancati ristori di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.