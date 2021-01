Crisi di Governo, il vero motivo dell’addio di Renata Polverini a Forza Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) L’ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, in maniera inattesa e clamorosa ha abbandonato Forza Italia per sostenere il Governo M5S – PD guidato da Giuseppe Conte ed evitare la Crisi di Governo, ma la scelta sembra essere dettata più da ragioni di cuore che da ragioni politiche, dietro la scelta della parlamentare la liason con Luca Lotti. I dettagli Dopo quasi 40 anni di militanza ininterrotta nella destra politica e sociale passando dalla CISNAL, lo storico sindacato del Movimento Sociale Italiano, alla guida dell’UGL dalla presidenza della Regione Lazio allo scranno di parlamentare di Forza Italia, Renata Polverini è clamorosamente approdata al ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021) L’ex presidente della Regione Lazio,, in maniera inattesa e clamorosa ha abbandonatoper sostenere ilM5S – PD guidato da Giuseppe Conte ed evitare ladi, ma la scelta sembra essere dettata più da ragioni di cuore che da ragioni politiche, dietro la scelta della parlamentare la liason con Luca Lotti. I dettagli Dopo quasi 40 anni di militanza ininterrotta nella destra politica e sociale passando dalla CISNAL, lo storico sindacato del Movimento Socialeno, alla guida dell’UGL dalla presidenza della Regione Lazio allo scranno di parlamentare diè clamorosamente approdata al ...

