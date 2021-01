Crisi di Governo, il Senato ha votato: Conte ha la maggioranza semplice (Di martedì 19 gennaio 2021) Il fatidico momento è arrivato. Il Senato della Repubblica italiana ha votato la fiducia al Governo bis di Giuseppe Conte, che dopo aver incassato il sì alla Camera ieri sera si è presentato oggi allo scontro più duro. Non è andata al meglio possibile: Conte non ha la maggioranza assoluta al Senato, ma “solo” quella semplice con 156 voti favorevoli. Tutto da capire ora quale sarà il futuro di questo esecutivo, se saranno dimissioni o si proverà ad andare avanti così. Conte contro Renzi e Salvini al Senato La giornata di ieri, conclusasi con una maggioranza assoluta di 321 voti, è stata “avara” di grossi scontri: nell’aula della Camera infatti la voce più forte è stata “solo” quella di Giorgia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Il fatidico momento è arrivato. Ildella Repubblica italiana hala fiducia albis di Giuseppe, che dopo aver incassato il sì alla Camera ieri sera si è presentato oggi allo scontro più duro. Non è andata al meglio possibile:non ha laassoluta al, ma “solo” quellacon 156 voti favorevoli. Tutto da capire ora quale sarà il futuro di questo esecutivo, se saranno dimissioni o si proverà ad andare avanti così.contro Renzi e Salvini alLa giornata di ieri, conclusasi con unaassoluta di 321 voti, è stata “avara” di grossi scontri: nell’aula della Camera infatti la voce più forte è stata “solo” quella di Giorgia ...

