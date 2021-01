Crisi di governo, il politologo Pasquino: “In questo Paese scomparse le culture politiche” (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo news, “In questo Paese sono totalmente scomparse le culture politiche. Conte è adattabile perché non ha una cultura politica, la sua unica cultura politica è quella della gestione”. E’ l’opinione del Prof. Gianfranco Pasquino, politologo e accademico, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. IL COMMENTO L’omaggio di Conte ai “riformisti”: apre il discorso al Senato ricordando Emanuele Macaluso Crisi di governo news, Pasquino: “Conte è adattabile perché non ha una cultura politica” Sulla situazione politica italiana il politologo Gianfranco Pasquino esprime un giudizio duro, sebbene ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)dinews, “Insono totalmentele. Conte è adattabile perché non ha una cultura politica, la sua unica cultura politica è quella della gestione”. E’ l’opinione del Prof. Gianfrancoe accademico, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. IL COMMENTO L’omaggio di Conte ai “riformisti”: apre il discorso al Senato ricordando Emanuele Macalusodinews,: “Conte è adattabile perché non ha una cultura politica” Sulla situazione politica italiana ilGianfrancoesprime un giudizio duro, sebbene ...

