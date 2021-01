Crisi di Governo | il leghista Centinaio attacca Conte con un Playmobil | “Un omino | tanti personaggi Francia o Spagna purché se magna”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ilnon risparmia critiche al premiere al suo: “Lei mi sembra l’Arturo Brachetti della politica, quell’illusionista che si cambia d’abito alla velocità della luce. Poi ieri ascoltando il suo intervento alla Camera mi è venuto in mente quando ero bambino, c’era la pubblicità di un giocattolo: i. Questa pubblicità che diceva mille vite, con unpotevi fare”. Segue una sequela di esempi a sostegno della tesi del senatoree l’invito finale: “Vada a casa”. Un intervento che ricalca, per certi versi, quello infuocato pronunciato alla Camera da Giorgia Meloni, che aveva paragonatoa un Barbapapà L'articolo proviene da ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - FerdiGiugliano : 'La crisi di governo ha fatto salire lo spread'. Veramente quello era il governo Conte 1. #Camera - franporc15 : RT @siamonoitv2000: Crisi di governo, novità e scenari. Oggi #19gennaio alle 15:20 su @TV2000it nuova puntata di Siamo Noi con @a_padellaro… - scalise_luigia : RT @fanpage: Altro cambio di rotta, Tommaso Cerno passa dal Gruppo Misto al Pd per votare la fiducia a #Conte #Senato #crisidigoverno https… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo

Liliana Segre è partita per Roma come annunciato ed è arrivata questa mattina al Senato per essere pronta a votare a Palazzo Madama.Ore di calcoli frenetici a Palazzo Madama. La fiducia al Governo Conte verrà votata questa sera, a partire dalle 19.30, ma - approfittando ...