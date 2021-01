Crisi di Governo, il giorno della verità al Senato. Renzi: “Noi irresponsabili? Fin troppo pazienti” (Di martedì 19 gennaio 2021) È giunto il giorno della verità per il Governo Conte che si trova ora a cercare la fiducia al Senato dopo averla chiesta, con successo, ieri alla Camera. Un lungo discorso quello del Presidente del Consiglio che ieri ha avanzato le ragioni per le quali non ci sarebbero i presupposti, né ci sarebbero stati in precedenza, plausibili per aprire una Crisi di Governo come nei fatti è poi accaduto dopo la decisione di Matteo Renzi di ritirare due ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti, dall’esecutivo. E proprio Matteo Renzi, oggi in Senato, ha risposto a tono al lungo discorso di Giuseppe Conte. Senato, il giorno della verità: Conte e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 gennaio 2021) È giunto ilper ilConte che si trova ora a cercare la fiducia aldopo averla chiesta, con successo, ieri alla Camera. Un lungo discorso quello del Presidente del Consiglio che ieri ha avanzato le ragioni per le quali non ci sarebbero i presupposti, né ci sarebbero stati in precedenza, plausibili per aprire unadicome nei fatti è poi accaduto dopo la decisione di Matteodi ritirare due ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti, dall’esecutivo. E proprio Matteo, oggi in, ha risposto a tono al lungo discorso di Giuseppe Conte., il: Conte e ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - FerdiGiugliano : 'La crisi di governo ha fatto salire lo spread'. Veramente quello era il governo Conte 1. #Camera - DennisMarelli : @Sergio37075361 Ah be se preferisci uno che causa una crisi di governo e dice di non essere stato lui , che si lame… - XsicoDavide : @IleanaArgentin @pietroraffa La crisi si giustifica per ben altri motivi!!! L'Offerta rappresenta il mercimonio nel… -