Crisi di governo, i renziani hanno paura: «Torniamo a trattare, se si vota ci asfaltano» (Di martedì 19 gennaio 2021) Si aspettavano un discorso meno tremendo contro di loro - ma soprattutto contro Renzi - i renziani. Non tutti però. Maria Elena Boschi si è presentata in aula con un total black stile... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 gennaio 2021) Si aspettavano un discorso meno tremendo contro di loro - ma soprattutto contro Renzi - i. Non tutti però. Maria Elena Boschi si è presentata in aula con un total black stile...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - Frances40322984 : RT @ChiodiDonatella: LARGA LA FOGLIA 'STRETTA LA VIA': A #CONTE SARÀ #ZINGARETTI A MANDARLO VIA? Capovolgendo la fine delle favole. Sbagli… - stefania_2020 : RT @AzzurraBarbuto: È incomprensibile il motivo per cui il nostro premier assoluto oggi in Parlamento abbia parlato della Cina lodandola e… -