Crisi di governo, è caccia all’ultimo volenteroso. Sì alla fiducia da Monti e Casini. Nel pomeriggio parlano Renzi e Salvini – La diretta (Di martedì 19 gennaio 2021) «Nulla sarà come prima dopo la pandemia di Coronavirus. Il governo deve essere all’altezza». Con un discorso sulla falsariga di quello pronunciato ieri alla Camera, dove ha ottenuto la fiducia con la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte affronta oggi a Palazzo Madama la vera e propria prova del nove per la tenuta del governo e della premiership, con il voto di fiducia del Senato. Una prova difficile, con una maggioranza assoluta fissata a 161 voti che difficilmente verrà raggiunta. «I numeri sono importanti, oggi ancora di più – ha ribadito il premier Conte, richiedendo la fiducia ai «volenterosi» e «responsabili» con vocazione «europeista» -. Questo è un passaggio fondamentale per la vita istituzionale del nostro Paese. Però ancora più importante è la qualità del progetto politico. E ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) «Nulla sarà come prima dopo la pandemia di Coronavirus. Ildeve essere all’altezza». Con un discorso sulla falsariga di quello pronunciato ieriCamera, dove ha ottenuto lacon la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte affronta oggi a Palazzo Madama la vera e propria prova del nove per la tenuta dele della premiership, con il voto didel Senato. Una prova difficile, con una maggioranza assoluta fissata a 161 voti che difficilmente verrà raggiunta. «I numeri sono importanti, oggi ancora di più – ha ribadito il premier Conte, richiedendo laai «volenterosi» e «responsabili» con vocazione «europeista» -. Questo è un passaggio fondamentale per la vita istituzionale del nostro Paese. Però ancora più importante è la qualità del progetto politico. E ...

