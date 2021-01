Crisi di governo, De Falco annuncia il suo sì a Conte: “Spero che i senatori di Italia viva ci ripensino, al Paese serve esecutivo coeso” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Voterò la fiducia perché oggi il governo si è impegnato in un cambio di passo al Covid”. Così il senatore del gruppo Misto, ex M5s, Gregorio De Falco. “Oggi il governo otterrà 153-1565 voti, auspico che i senatori dei Italia viva dopo l’astensione di oggi tornino sui loro passi, almeno una parte di loro, perché il Paese ha bisogno di coesione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Voterò la fiducia perché oggi ilsi è impegnato in un cambio di passo al Covid”. Così il senatore del gruppo Misto, ex M5s, Gregorio De. “Oggi ilotterrà 153-1565 voti, auspico che ideidopo l’astensione di oggi tornino sui loro passi, almeno una parte di loro, perché ilha bisogno di coesione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

