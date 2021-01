Crisi di governo, dalle 9,30 al Senato il passaggio più difficile (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte sarà oggi dalle 930 al Senato, dove il passaggio sarà più delicato. Alla prima prova dell’Aula... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, Giuseppe Conte sarà oggi930 al, dove ilsarà più delicato. Alla prima prova dell’Aula...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - mattjrphoto : RT @lusurpateur_: Oggi mio unico pensiero Liliana Segre, una signora di 90 anni non ancora vaccinata, che deve spostarsi e andare a votare… - ilnononano1 : Sarebbe da irresponsabili, dopo un anno di pandemia, non avere la più pallida di come e a chi somministrare i vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, Pd a Conte: ora devi allargare o così non andiamo avanti. La conta fa paura Il Messaggero Crisi governo: Conte incassa la fiducia della Camera, oggi il voto al Senato

Dopo aver ottenuto 321 voti a favore, sei voti oltre la maggioranza assoluta, oggi il voto al Senato dove i numeri sono strettissimi.

Il malcontento per i mancati ristori

Riascolta Il malcontento per i mancati ristori di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Dopo aver ottenuto 321 voti a favore, sei voti oltre la maggioranza assoluta, oggi il voto al Senato dove i numeri sono strettissimi.Riascolta Il malcontento per i mancati ristori di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.