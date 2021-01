Crisi di Governo, Conte chiede la fiducia al Senato: “Abbiamo investito sulla scuola, rafforzando gli organici, la digitalizzazione e l’edilizia scolastica” [DIRETTA] (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta alla Camera dei deputati nella serata del 18 gennaio, oggi il verdetto finale al Senato: il premier Giuseppe Conte dovrà convincere i Senatori a non staccare la spina a questo Governo. E l'impresa non sarà semplice. Dalle 9,30 l'audizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato. In serata il voto finale. L'articolo Crisi di Governo, Conte chiede la fiducia al Senato: “Abbiamo investito sulla scuola, rafforzando gli organici, la digitalizzazione e l’edilizia scolastica” ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo laottenuta alla Camera dei deputati nella serata del 18 gennaio, oggi il verdetto finale al: il premier Giuseppedovrà convincere iri a non staccare la spina a questo. E l'impresa non sarà semplice. Dalle 9,30 l'audizione del presidente del Consiglio Giuseppein. In serata il voto finale. L'articolodilaal: “gli, la” ...

