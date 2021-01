Crisi di governo: Conte al Senato. Il punto sui numeri. Oggi voto di fiducia / Diretta tv (Di martedì 19 gennaio 2021) E' arrivato al d - day per il governo Conte bis. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera ieri , Oggi il presidente del Consiglio è in Senato per riferire sulla Crisi di governo aperta dopo lo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) E' arrivato al d - day per ilbis. Dopo aver ottenuto laalla Camera ieri ,il presidente del Consiglio è inper riferire sulladiaperta dopo lo ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - enzo_barletta : RT @AugustoMinzolin: Un governo videogame. Che non ha la maggioranza al Senato e fragile com’è vuole gestire pandemia e crisi economica:un… - ScarlettKKH : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, De Falco annuncia il suo sì a Conte: “Spero che i senatori di Italia viva ci ripensino, al Paese ser… -