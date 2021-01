Crisi di governo, Conte al Senato: i possibili scenari in vista del voto (Di martedì 19 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Anche se fosse “una Crisi infondata”, come ha detto Giuseppe Conte ai deputati, si tratterebbe pur sempre di una Crisi reale. Il momento politicamente difficile si aggiunge a una fase già tragica dal punto di vista sanitario, economico e sociale. La Crisi è esplosa nonostante il Covid e, negli ultimi giorni, si sono susseguiti colpi di scena, dietrofront, retroscena e indiscrezioni, al punto che anche i lettori più attenti e informati potrebbero essersi persi inseguendo i frequenti aggiornamenti. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera, Giuseppe Conte si sottoporrà oggi martedì 19 gennaio al voto del Senato. Nell’altro ramo del Parlamento la maggioranza non gode di numeri certi a causa della rottura di Matteo Renzi e Italia ... Leggi su improntaunika (Di martedì 19 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Anche se fosse “unainfondata”, come ha detto Giuseppeai deputati, si tratterebbe pur sempre di unareale. Il momento politicamente difficile si aggiunge a una fase già tragica dal punto disanitario, economico e sociale. Laè esplosa nonostante il Covid e, negli ultimi giorni, si sono susseguiti colpi di scena, dietrofront, retroscena e indiscrezioni, al punto che anche i lettori più attenti e informati potrebbero essersi persi inseguendo i frequenti aggiornamenti. Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera, Giuseppesi sottoporrà oggi martedì 19 gennaio aldel. Nell’altro ramo del Parlamento la maggioranza non gode di numeri certi a causa della rottura di Matteo Renzi e Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Dalla Camera fiducia al governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti

Il premier: 'Voto Aula ripari a grave gesto irresponsabilità. Ripaghiamo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni' ...

La crisi di governo italiana viene seguita con attenzione dai giornali britannici:

La crisi di governo italiana viene seguita con attenzione dai giornali britannici: tutti, dal Daily Telegraph a Politico, hanno pubblicato una cronaca di queste giornate. Per The Times, il ...

La crisi di governo italiana viene seguita con attenzione dai giornali britannici: tutti, dal Daily Telegraph a Politico, hanno pubblicato una cronaca di queste giornate. Per The Times, il ...