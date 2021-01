Crisi di governo | caos in Senato sul voto di Ciampolillo La presidente Casellati | “Votazione chiusa” Poi chiede la “moviola”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo le proteste della maggioranza per permettere a Lello(M5s), apparentemente assente al momento della chiama in, di votare sulla fiducia al, ladel, Maria Albertidi rivedere il video per stabilire se la richiesta sia arrivata prima o dopo il suo pronunciamento sulla chiusura del. Una sorta di ‘’ politica. Al termine della revisione, laha riammesso alilre, e, insieme a lui, anche il collega di Italia Viva, Riccardo Nencini. Entrambi hanno poi espresso il loro “sì” alla fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

19.15 – Conte: “Italia viva ha scelto la strada dell’aggressione”. “Avete ritenuto che la cabina di regia non era accettabile? 9.41 – Iniziato il discorso di Conte. Sono iniziate in aula al Senato le ...Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al governo di andare avanti, per il momento. I no sono 140, 16 gli astenuti. Il verdetto dell'Aula di Palazzo Madam ...