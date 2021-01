Crisi di governo, Andrea Scanzi attacca Giorgia Meloni: “Urla di meno, sei alla Camera non al mercato del pesce” | VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Scanzi contro Giorgia Meloni: “Non sei al mercato del pesce” VIDEO “Urla di meno, sei alla Camera non al mercato del pesce”: così Andrea Scanzi si è scagliato contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda su La7. Nella puntata andata in onda nella serata di lunedì 19 gennaio, subito dopo il voto di fiducia sul governo Conte bis, la conduttrice Lilli Gruber ha chiesto ad Andrea Scanzi di commentare le parole della Meloni, che durante il suo discorso ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)contro: “Non sei aldeldi, seinon aldel”: cosìsi è scagliato contro la leader di Fratelli d’Italia,, nel corso di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda su La7. Nella puntata andata in onda nella serata di lunedì 19 gennaio, subito dopo il voto di fiducia sulConte bis, la conduttrice Lilli Gruber ha chiesto addi commentare le parole della, che durante il suo discorso ...

