Crisi di governo alla sfida finale, Conte in Senato: "Qui a testa alta, la politica è chiamata alla propria missione" (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio ha riferito in Senato, stamani 19 gennaio, sulla Crisi di governo. Dopo i 321 voti con cui l'esecutivo ha ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera, ieri 18 gennaio, adesso è la volta della sfida più difficile. "Posso aver sbagliato – ha detto Conte – ma sono qui a testa alta". Dopo il discorso del premier – che ha ricordato Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci scomparso oggi – ci sarà il dibattito. Quindi le dichiarazioni di voto prima del responso dei Senatori nell'urna. Duello aperto con Matteo Renzi, il "Senatore di Firenze" che, con le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova, e del sottosegretario Scalfarotto, ha di fatto aperto la ...

