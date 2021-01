Crisi di governo: 152 i voti sicuri al Senato, ma il governo punta a 158 (Di martedì 19 gennaio 2021) I più ottimisti si spingono fino a 158 voti, chi eccede in cautela si ferma a 152. La verità dei numeri che otterrà il governo Conte al Senato si saprà solo all'esito del voto di fiducia questa sera ma nessuno si spinge a ipotizzare che sarà raggiunta la maggioranza assoluta di 161 voti. I voti sicuri per il premier, cioè quelli che sulla carta non sono in discussione, si fermano a 152: ovvero 92 M5s (oggi 91 perché un Senatore pentastellato ha il Covid); 35 del Pd, 8 dal gruppo delle Autonomie (tutti tranne il Senatore a vita Giorgio Napolitano che non vota da tempo). Da Misto i sì scontati alla fiducia sono 18: 6 di Leu, 4 del Maie, Sandra Lonardo, ex Fi, Sandro Ruotolo, gli ex M5s Gregorio De Falco, Maurizio Buccarella e Luigi Di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) I più ottimisti si spingono fino a 158, chi eccede in cautela si ferma a 152. La verità dei numeri che otterrà ilConte alsi saprà solo all'esito del voto di fiducia questa sera ma nessuno si spinge a ipotizzare che sarà raggiunta la maggioranza assoluta di 161. Iper il premier, cioè quelli che sulla carta non sono in discussione, si fermano a 152: ovvero 92 M5s (oggi 91 perché unre pentastellato ha il Covid); 35 del Pd, 8 dal gruppo delle Autonomie (tutti tranne ilre a vita Giorgio Napolitano che non vota da tempo). Da Misto i sì scontati alla fiducia sono 18: 6 di Leu, 4 del Maie, Sandra Lonardo, ex Fi, Sandro Ruotolo, gli ex M5s Gregorio De Falco, Maurizio Buccarella e Luigi Di ...

