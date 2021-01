Cremonese-SPAL | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio 2021 alle 21.00 al Giovanni Zinni si disputerà, gara valida per la 19° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha battuto in trasferta il Pescara 2 a 0, grazie alla rete di Ciofani e all’autogol di Jaroszynski. Nel match precedente sono stati invece sconfitti per 2 a 0 dal Chievo, vittorioso grazie ai gol di Giaccherini su rigore e Bertagnoli. I grigiorossi si trovano al 14° posto in classifica a quota 18 punti, a +5 dall’Ascoli ultimo in classifica. Una vittoria sarebbe dunque fondamentale per allontanarsi sempre più dalla zona retrocessione, avvicinandosi sempre più alla metà della classifica. Laha superato per 2 a 0 (gol di Valoti e D’Alessandro) la Reggiana in un derby emiliano sostanzialmente a senso ...