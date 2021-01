Cremona-Olimpia Milano oggi | orario | tv | programma | streaming recupero Serie A basket

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vanolitornano in campo a stretto giro rispetto a domenica, in undecisamente inusuale che il martedì regala a causa delle contingenze di Eurolega della formazione di Ettore Messina. Si decide l’ingresso o meno in Coppa Italia della formazione di Paolo Galbiati, fino a questo momento la sorpresa più imprevedibile, viste le premesse dello scorso luglio e l’iscrizione inA avvenuta quasi all’ultimo istante disponibile. La sfida è stata rinviata rispetto alla sua collocazione originaria, quella dello scorso 10 gennaio, a causa della nevicata su Madrid che ha costrettoa fare i salti mortali per rientrare in città. Curiosamente, nell’ultima edizione dellaA portata del tutto a termine, le due squadre sono arrivate allo ...