Covid: ultimi dati aggiornati, Germania nuove misure, Stati Uniti 3 mln di casi (Di martedì 19 gennaio 2021) Dai dati della Johns Hopkins University salgono a 95.555.533 i casi totali di Covid nel mondo da inizio della pandemia, in primis gli Stati Uniti con più 24 milioni di casi segue poi Brasile (210.299), India (152.556), Messico (141.248) e Regno Unito (90.031). Stati Uniti Come abbiamo accennato gli Stati Uniti restano il paese più colpito con un totale di 24.074.658 casi e con 398.981 decessi e nelle ultime 24 ore si sono registrate 1440 vittime e 142 mila contagi. Il virus continua a espandersi e in soli 17 giorni si è passati da 20 milioni di casi a 24 milioni negli ultimi giorni. Lo Stato della California ha raggiunto i 3 milioni di casi di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Daidella Johns Hopkins University salgono a 95.555.533 itotali dinel mondo da inizio della pandemia, in primis glicon più 24 milioni disegue poi Brasile (210.299), India (152.556), Messico (141.248) e Regno Unito (90.031).Come abbiamo accennato glirestano il paese più colpito con un totale di 24.074.658e con 398.981 decessi e nelle ultime 24 ore si sono registrate 1440 vittime e 142 mila contagi. Il virus continua a espandersi e in soli 17 giorni si è passati da 20 milioni dia 24 milioni negligiorni. Lo Stato della California ha raggiunto i 3 milioni didi ...

ValentinaInLA : Ed ora c’è anche la variante californiana del #coronavirus trovata già in 12 contee, inclusa Los Angeles. Potrebbe… - Agenzia_Ansa : #Bankitalia: 'Con il #Covid maggior #calo dei #redditi degli ultimi a 20 anni' #ANSA - LeonDellaVegaL : RT @Adnil47991189: 'L'olocausto mi ha rubato la giovinezza,il covid i miei ultimi anni. Non c'è paragone con il terrore provato da piccola,… - QuotidianPost : Covid: ultimi dati aggiornati, Germania nuove misure, Stati Uniti 3 mln di casi - __EthelByrond__ : RT @Adnil47991189: 'L'olocausto mi ha rubato la giovinezza,il covid i miei ultimi anni. Non c'è paragone con il terrore provato da piccola,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultimi Contratti supplenti Covid, quando arriverà veramente lo stipendio. Importo “basso” Orizzonte Scuola Coronavirus / Al via il percorso di inserimento degli psicologi nelle scuole

ANCONA - Anche nelle Marche arriva il sostegno psicologico nelle scuole. L’Ordine degli Psicologi delle Marche ha lavorato in sinergia con l’Ufficio ...

Covid. Oggi 12 decessi in provincia di Ravenna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 204.174 casi di positività, 1.034 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.652 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

ANCONA - Anche nelle Marche arriva il sostegno psicologico nelle scuole. L’Ordine degli Psicologi delle Marche ha lavorato in sinergia con l’Ufficio ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 204.174 casi di positività, 1.034 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.652 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...