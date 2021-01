Covid | ultime news Il bollettino di oggi | 10 497 nuovi contagi e 603 morti DIRETTA

(Di martedì 19 gennaio 2021) Idati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-57) e dei ricoveri ordinari (-185). Sono 254.070 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle24 ore. Il tasso di positività è al 4,1%. Dalla Pfizer arriva una nuova frenata unilaterale nella consegna delle dosi destinate all'Italia. Convocata peruna riunione con le Regioni e i ministri Speranza e Boccia. La Conferenza delle Regioni chiede un vertice al più presto anche sulla scuola

