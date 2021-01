Covid | ultime news Bollettino | 10 497 contagi e 603 morti Arcuri | Pfizer riduce consegne

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) I nuovi dati del ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive (-57) e dei ricoveri ordinari (-185). Sono 254.070 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle24 ore. Il tasso di positività è al 4,1%. Dallaarriva una nuova frenata unilaterale nella consegna delle dosi destinate all'Italia

NNuovo record assoluto di decessi in Gran Bretagna: 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemi. I nuovi contagi giornalieri sono scesi invece a 33.355 ...Si allunga l'elenco delle vittime del focolaio nella casa di riposo (quattro dall'inizio dell'anno), ma in provincia solo 13 nuovi positivi, che portano il totale a 10.933 ...