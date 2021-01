Covid mondo, in Gran Bretagna record di morti. Germania, lockdown esteso al 14 febbraio (Di martedì 19 gennaio 2021) L'epidemia da Coronavirus continua a mietere vittime e a registrare contagi. Le "nuove varianti" del Sars - CoV - 2 sono una "vera fonte di preoccupazione", ha sottolineato oggi la Commissione Europea,... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) L'epidemia da Coronavirus continua a mietere vittime e a registrare contagi. Le "nuove varianti" del Sars - CoV - 2 sono una "vera fonte di preoccupazione", ha sottolineato oggi la Commissione Europea,...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mondo Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: primi Usa, Brasile e Uk. Italia nona Sky Tg24 Covid-19, "Mascherine di stoffa o artigianali non adatte contro le varianti": l’allarme del ministro Vèran

Il ministro della Salute francese ha dichiarato che le uniche mascherine efficaci contro le varianti sono quelle chirurgiche e le FFP2 ...

DEMOCRAZIE COVID CAOS

Non sappiamo se il Covid scomparirà dopo la vaccinazione globale o se si evolverà sino a diventare endemico. Intanto contribuisce alla crescita del caos nelle società, particolarmente nelle democratic ...

