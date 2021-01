Covid Lombardia, oggi 930 casi e 57 morti: bollettino (Di martedì 19 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 930 nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 gennaio, della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Nella regione si registrano altri 57 morti, per un totale da inizio pandemia di 26.339 Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.129 tamponi, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,8%. Dei 930 positivi, 73 lo sono 'debolmente'. ? Nella voce dei tamponi, come da indicazioni del ministero della Salute, è inserito anche il dato dei test antigenici. Sono 3.619 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 66 in più di ieri. In terapia intensiva, secondo i dati della Regione Lombardia, sono ricoverate 425 persone, 24 in meno di ieri. I guariti e i dimessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) (Adnkronos) - Sono 930 nuovi contagi di Coronavirus insecondo ildi, 19 gennaio, della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Nella regione si registrano altri 57, per un totale da inizio pandemia di 26.339 Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.129 tamponi, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,8%. Dei 930 positivi, 73 lo sono 'debolmente'. ? Nella voce dei tamponi, come da indicazioni del ministero della Salute, è inserito anche il dato dei test antigenici. Sono 3.619 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della, 66 in più di ieri. In terapia intensiva, secondo i dati della Regione, sono ricoverate 425 persone, 24 in meno di ieri. I guariti e i dimessi ...

