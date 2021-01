Covid, in Piemonte ci si potrà vaccinare dal medico di famiglia: siglato l'accordo (Di martedì 19 gennaio 2021) Cirio: "Tra i primi in Italia". Sarà utilizzato l'Astra-Zeneca che non necessita di conservazione a bassissima temperatura. "Prossimo passo i farmacisti" dice l'assessore alla Sanità, Icardi Leggi su repubblica (Di martedì 19 gennaio 2021) Cirio: "Tra i primi in Italia". Sarà utilizzato l'Astra-Zeneca che non necessita di conservazione a bassissima temperatura. "Prossimo passo i farmacisti" dice l'assessore alla Sanità, Icardi

