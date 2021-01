Covid, in Germania lockdown fino al 15 febbraio: raggiunto l'accordo (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo Stato e i Laender tedeschi hanno raggiunto un accordo sul prolungamento del lockdown in Germania fino al 15 febbraio. Lo scrive l'agenzia Dpa, precisando che resteranno quindi chiusi negozi al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo Stato e i Laender tedeschi hannounsul prolungamento delinal 15. Lo scrive l'agenzia Dpa, precisando che resteranno quindi chiusi negozi al ...

