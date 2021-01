Covid, il World Economic Forum: "Allarme della pandemia ignorato per 15 anni" (Di martedì 19 gennaio 2021) "Per 15 anni il World Economic Forum ha avvertito sul pericolo delle pandemie . Nel 2020 abbiamo visto che cosa significa farsi cogliere impreparati, ignorando i rischi di lungo termine". A lanciare l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) "Per 15ilha avvertito sul pericolo delle pandemie . Nel 2020 abbiamo visto che cosa significa farsi cogliere impreparati, ignorando i rischi di lungo termine". A lanciare l'...

Divario digitale, erosione della coesione sociale e salute mentale sono al centro delle previsioni 2021 del Forum economico mondiale. un’eredità pesante che arriva dal 2020, ma i cui semi già si ...

Il Regno Unito è il Paese con il più alto tasso di mortalità da coronavirus al mondo: è quanto emerso dalle statistiche della piattaforma di ricerca “Our World in Data”, secondo quanto riporta il ...

