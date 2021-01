Covid, il rapporto fra nuovi positivi e tamponi scende al 4,1%. I DATI (Di martedì 19 gennaio 2021) La percentuale è in calo rispetto a ieri (5,56%), e dal 15 gennaio risulta nettamente più bassa delle settimane precedenti perché nel totale dei test effettuati (oggi 254.070) vengono conteggiati anche i rapidi antigenici. I casi rilevati in 24 ore sono 10.497, 603 le vittime. In calo terapie intensive e ricoveri Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 gennaio 2021) La percentuale è in calo rispetto a ieri (5,56%), e dal 15 gennaio risulta nettamente più bassa delle settimane precedenti perché nel totale dei test effettuati (oggi 254.070) vengono conteggiati anche i rapidi antigenici. I casi rilevati in 24 ore sono 10.497, 603 le vittime. In calo terapie intensive e ricoveri

