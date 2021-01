Covid, il primo spot di Tornatore per la campagna vaccinale (Di martedì 19 gennaio 2021) Il commissario Arcuri ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti - Covid . La stanza degli abbracci il titolo del primo di 4 spot, ideati e ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 gennaio 2021) Il commissario Arcuri ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale delladi vaccinazione anti -. La stanza degli abbracci il titolo deldi 4, ideati e ...

Palazzo_Chigi : “La stanza degli abbracci” è il titolo del primo di quattro spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore,… - LaStampa : Lo sconcerto di Mattarella per una crisi al buio mentre il Paese è nella morsa del Covid. - petergomezblog : Il ritorno di Enrico Letta, il primo rottamato: “La crisi? Follia pura di una sola persona. Già prima del Covid vol… - AslViterbo : #Coronavirus, #AslViterbo: “Dal primo febbraio operative nove sedi aziendali per la somministrazione del #vaccino a… - tusciaweb : “Dal primo febbraio nuove sedi per la somministrazione del vaccino anti-Covid” Viterbo - Così come comunicato ieri… -