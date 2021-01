Covid e restrizioni, boom di suicidi tra i giovani. Il pediatra: “A molti mancano scuola e sport” (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Ribellarsi, non suicidarsi, dovrebbe essere il verbo riflessivo preferito dai ragazzi. E invece l’emergenza sanitaria, l’isolamento e le restrizioni imposte al tempo del Covid, stanno provocando un’allarmante crescita di suicidi tra i giovanissimi. Stando a quanto rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, i suicidi sono addirittura al secondo posto tra le cause di morte per i giovani dai 15 ai 29 anni. E poco cambia per i giovani italiani, sono la seconda causa di morte nella fascia d’età 15-24 anni. Secondo l’Istat sui 4mila suicidi registrati ogni anno in Italia, più del 5% è compiuto da giovani sotto i 24 anni. Non siamo in Giappone, ma la situazione adesso sembra altrettanto drammatica. Impennata di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Ribellarsi, non suicidarsi, dovrebbe essere il verbo riflessivo preferito dai ragazzi. E invece l’emergenza sanitaria, l’isolamento e leimposte al tempo del, stanno provocando un’allarmante crescita ditra issimi. Stando a quanto rilevato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, isono addirittura al secondo posto tra le cause di morte per idai 15 ai 29 anni. E poco cambia per iitaliani, sono la seconda causa di morte nella fascia d’età 15-24 anni. Secondo l’Istat sui 4milaregistrati ogni anno in Italia, più del 5% è compiuto dasotto i 24 anni. Non siamo in Giappone, ma la situazione adesso sembra altrettanto drammatica. Impennata di ...

