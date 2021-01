Covid | Commisione UE ottimista | “Vaccino per il 70% degli adulti entro l’estate”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Vaccinare almeno il 70% della popolazione adulta dell’Ue,2021. E’ questo l’ambizioso obiettivo fissato dalla Commissione Europea, che oggi ha pubblicato l’ennesima comunicazione sulla gestione della crisi sanitaria. Proprio mentre la campagna vaccinale inizia ad entrare nel vivo, malgrado due delle principali case farmaceutiche abbiano frenato la produzione per un limitato periodo di tempo, la Commissione si esprime fiduciosa sul buon esito della vaccinazione di massa, che “marzo dovrà portare alla vaccinazione almeno l’80% delle persone di età superiore agli 80 anni, l’80% del personale medico, paramedico e per l’assistenza in ogni Stato”. L’invito per gli stati membri dell’UE Da Bruxelles è quindi arrivato l’invito a continuare ad applicare la “distanza fisica, limitare i contatti sociali, ...