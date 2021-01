Covid, arriva il vaccino jolly con nanoparticelle a mosaico: ecco come funziona (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfie Borromeo È in via di sviluppo un “vaccino jolly” anti Covid. Funzionerebbe non solo contro il Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia iniziata nel 2020, ma proteggerebbe il nostro corpo anche da patogeni simili che dagli animali potrebbero fare il salto di specie verso l’uomo. La nuova tecnologia al vaglio dei ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) si basa sulle nanoparticelle a mosaico. Ne dà notizia l’Ansa. Una volta iniettato nell’organismo, il nuovo vaccino riuscirebbe a sollecitare il sistema immunitario con parti di proteine di otto diversi coronavirus, fornendo l’immunità al Sars-Cov-2 e altri virus simili. Sui topi ha già dimostrato la sua efficacia. Covid, arriva il vaccino ... Leggi su improntaunika (Di martedì 19 gennaio 2021) Alfie Borromeo È in via di sviluppo un “” anti. Funzionerebbe non solo contro il Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia iniziata nel 2020, ma proteggerebbe il nostro corpo anche da patogeni simili che dagli animali potrebbero fare il salto di specie verso l’uomo. La nuova tecnologia al vaglio dei ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) si basa sulle. Ne dà notizia l’Ansa. Una volta iniettato nell’organismo, il nuovoriuscirebbe a sollecitare il sistema immunitario con parti di proteine di otto diversi coronavirus, fornendo l’immunità al Sars-Cov-2 e altri virus simili. Sui topi ha già dimostrato la sua efficacia.il...

