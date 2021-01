Covid-19, Moratti scrive ad Arcuri: “Per il vaccino priorità anche per i lavoratori della scuola” (Di martedì 19 gennaio 2021) "Facendo seguito ai colloqui telefonici, con la presente si chiede la revisione degli step di approvigionamento dei vaccini anti Covid-19". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) "Facendo seguito ai colloqui telefonici, con la presente si chiede la revisione degli step di approvigionamento dei vaccini anti-19". L'articolo .

