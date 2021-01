Covid-19, la Regione Puglia potenzia il trasporto scolastico (Di martedì 19 gennaio 2021) La Giunta regionale pugliese, su proposta dell'assessora Anita Maurodinoia, ha potenziato il servizio di trasporto pubblico scolastico in vista del ritorno, in tutti gli istituti, alla didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) La Giunta regionale pugliese, su proposta dell'assessora Anita Maurodinoia, hato il servizio dipubblicoin vista del ritorno, in tutti gli istituti, alla didattica in presenza. L'articolo .

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: “Ripartizione vaccini anche in base al Pil della regione” - fattoquotidiano : “Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al Pil della Regione”: la richiesta dell’assessora lombarda Moratti a… - SkyTG24 : 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia', il sindaco di #Milano Sala risponde così alla proposta della vice p… - paolopiffe : RT @sempreciro: La Lega parla di disastro nella gestione dell'emergenza Covid, quando, nella regione più ricca e organizzata d'Italia, dove… - 62rosse : RT @sempreciro: La Lega parla di disastro nella gestione dell'emergenza Covid, quando, nella regione più ricca e organizzata d'Italia, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Conte ricorda Paolo Borsellino, la figlia del giudice: "Vero omaggio è riaprire scuole al più presto"

"Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c'è un virus forse peggiore, rimane il virus della mafia. La difesa della legalità è ragione ontologica del governo, è nel nostro dna. E' una deliberat ...

Sospese le attività a tre bar e sanzionati i titolati, non rispettavano le disposizioni anticovid

L'Aquila - Nell’ultimo giorno di zona gialla per la regione Abruzzo, il personale della Squadra Volante della Questura ha proceduto alla chiusura, con ...

"Parliamo in questi giorni tanto di Coronavirus: c'è un virus forse peggiore, rimane il virus della mafia. La difesa della legalità è ragione ontologica del governo, è nel nostro dna. E' una deliberat ...L'Aquila - Nell’ultimo giorno di zona gialla per la regione Abruzzo, il personale della Squadra Volante della Questura ha proceduto alla chiusura, con ...