Covid-19, Fedriga: “Tutti i dati scientifici al mondo certificano che la scuola in presenza condiziona aumento dei casi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato a TgCom24, in merito alla situazione dei contagi a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) Il presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano, ha parlato a TgCom24, in merito alla situazione dei contagi a. L'articolo .

GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid-19, Fedriga: “Tutti i dati scientifici al mondo certificano che la scuola in presenza condiziona aumento dei cas… - orizzontescuola : Covid-19, Fedriga: “Tutti i dati scientifici al mondo certificano che la scuola in presenza condiziona aumento dei… - VirgilioZanni : RT @chiaralaudy: Fedriga, per riaprire le scuole superiori, chiede che il #cts metta nero su bianco che non c’è rischio di contagio. Disse… - chiaralaudy : Fedriga, per riaprire le scuole superiori, chiede che il #cts metta nero su bianco che non c’è rischio di contagio.… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga sulla gestione del governo dell'emergenza #Covid… -