Covid-19, Bolzano: quattro nuovi casi di positività nelle scuole italiane (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo aggiornamento per quanto riguarda i casi di positività al Covid-19 nelle scuole in lingua italiana in Alto Adige. Oggi (19 gennaio) vengono registrati due casi positivi, con due classi in quarantena, al liceo Torricelli di Bolzano.

